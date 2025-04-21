«Покойся с миром, папа»: Трамп высказался о смерти Франциска Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

Фото: Shawn Thew/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Американский лидер пожелал Божьего благословения понтифику и всем, кто его любил.

Покойся с миром, папа Франциск! Да благословит Бог его и всех, кто его любил! — написал хозяин Белого дома.

Франциск ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал различными недугами. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Франциска. Пост в социальной сети X был сопровожден совместной фотографией понтифика с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Известно, что Вэнс встречался с Франциском в Ватикане за семь часов до его смерти.

Как пояснил вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, возможность проститься с папой римским будет у любого желающего. По его словам, церемония является публичной, гроб понтифика должны будут выставить в базилике Святого Петра. Епископ отметил, что Ватикан объявит дату похорон понтифика с учетом пасхальных дней.