https://static.news.ru/photo/cd1c8286-a7c0-11e9-9de7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/escty

21-летний молодой человек жестоко убил свою 17-летнюю пассию в городе Ютика в США. Брендон Кларк был поклонником «творчества» Бьянки Девинс, которая являлась звездой Instagram.

Пара начала встречаться после длительной переписки. В вечер убийства они возвращались с концерта. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой Кларк ударил Девинс по горлу ножом. После этого он сфотографировал тело и выложил снимок в Discord, Snapchat и Instagram.

Молодой человек попробовал покончить с собой, однако вызванные на место преступления подписчиками полицейские успели его остановить, передаёт НТВ .

Ранее News.ru писал, что сотрудники СУ СКР по Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек вблизи острова Пономарёв в Якутске. Трупы были обнаружены на побережье реки Лена.