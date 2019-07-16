21-летний молодой человек жестоко убил свою 17-летнюю пассию в городе Ютика в США. Брендон Кларк был поклонником «творчества» Бьянки Девинс, которая являлась звездой Instagram.
Пара начала встречаться после длительной переписки. В вечер убийства они возвращались с концерта. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой Кларк ударил Девинс по горлу ножом. После этого он сфотографировал тело и выложил снимок в Discord, Snapchat и Instagram.
Молодой человек попробовал покончить с собой, однако вызванные на место преступления подписчиками полицейские успели его остановить, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники СУ СКР по Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек вблизи острова Пономарёв в Якутске. Трупы были обнаружены на побережье реки Лена.