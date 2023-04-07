«Пока не сменит курс»: Блинкен рассказал, когда с России снимут санкции Блинкен: Запад продолжит оказывать санкционное давление на РФ, пока она не изменит курс

Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/Global Look Press

Энтони Блинкен

Запад продолжит оказывать санкционное давление на Россию, пока Москва не изменит свой политический курс. Об этом заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом, говоря об Украине, он не ответил на вопрос, сможет ли Киев вернуть вошедшие в состав РФ территории.

Пока Россия не изменит курс, мы обеспечим сохранение беспрецедентных санкций и давления в области экспортного контроля, — сказал Блинкен.

Он также подчеркнул, что решения о том, каким образом вернуть утерянные территории, должна принимать непосредственно Украина. Ответственность за это, по словам Блинкена, несет президент Зеленский, который должен учитывать интересы граждан своей страны.

Глава американского Госдепа указал, что партнеры Киева преследуют целый ряд целей: с одной стороны, помочь Украине «продолжить отвоевывать территории», а с другой — оказать поддержку в наращивании потенциала в средне- и долгосрочной перспективе.

Ранее начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов заявил, что российскую экономику под санкциями ждет усиление роли государства, повышение роли внутреннего рынка и снижение избыточного экспорта. Он добавил, что в ряде секторов усилится тенденция к импортозамещению и повышению внимания к развитию высоких технологий.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в свою очередь заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их вводит. По ее словам, международное сообщество потеряло доверие ко многим международным институтам.