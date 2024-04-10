Похитительнице дневника дочери Байдена вынесли приговор Fox News: похитительницу дневника дочери Байдена приговорили к месяцу тюрьмы

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Жительницу Флориды Эйми Харрис приговорили к одному месяцу тюрьмы за похищение дневника дочери президента США Джо Байдена Эшли Байден, сообщила телекомпания Fox News. Женщина продала дневник группе ультраправых активистов Project Veritas.

Приговор вынес федеральный суд Манхэттена. Ее также приговорили к трем месяцам домашнего заключения. Женщина воспитывает двоих детей шести и восьми лет.

Я пережила длительное домашнее насилие и сексуальную травму, — заявила на суде Харрис.

Женщина признала себя виновной по обвинению в заговоре в августе 2022 года, признав, что получила $20 тысяч из 40 тысяч, выплаченных Project Veritas за личные вещи Эшли Байден.

В суде Харрис извинилась за то, что позволила обнародовать личные записи дочери президента США. Харрис взяла дневник из дома в Делрей-Бич, штат Флорида. Вместе с ним она украла цифровую карту памяти, книги, одежду, багаж и «все, что попало в руки», в надежде, что она «сможет заработать как можно больше денег», заявил помощник прокурора США Роберт Собельман.

Ранее стало известно, что Хантер Байден, сын президента США, воспользовался влиянием отца, чтобы помочь закрыть коррупционные дела в отношении владельца газовой компании Burisma Николая Злочевского. В этом холдинге американец получал зарплату как член совета директоров. Эти данные подтвердила личная переписка Байдена с украинскими предпринимателями.