Мексиканские наркоторговцы атаковали американских пограничников

Мексиканские наркокартели обстреливают из стрелкового оружия патрули пограничной охраны США. Об этом сообщает Fox News.

Чиновники погранслужбы в штатах Калифорния и Техас сообщили , что всё чаще с мексиканской границы наркоторговцы стреляют в американских пограничников. По мнению силовиков, преступники пытаются запугать службы безопасности, чтобы бандиты могли действовать свободнее. СМИ не сообщают точного числа инцидентов с применением оружия, но высокопоставленные служащие говорят о росте напряжённости. Так, 9 августа два агента были убиты при попытке задержать прорвавшуюся через границу группу наркоторговцев.

Кризис на границе с Мексикой спровоцировал возмущение ряда политиков США. Они потребовали убрать с должности вице-президента страны Камалу Харрис из-за неэффективности ее работы. Президент Джо Байден назначил Харрис ответственным лицом по решению миграционного вопроса и обеспечению безопасности на границе США и Мексики.