Погода вновь помешала возвращению экипажа Crew Dragon с МКС SpaceX перенесла возвращение экипажа Crew Dragon на 6 февраля

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возвращение экипажа космического корабля Crew Dragon на Землю переносится на 6 февраля, сообщила компания SpaceX в Twitter (X). Причиной называется неблагоприятная погода у побережья Флориды. В состав экипажа входят четыре астронавта — итальянец Вальтер Вилладей, Маркус Вандт из Швеции, а также гражданин Турции Альпер Гезеравчи. Капитаном экипажа выступает опытный астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия.

Погода у побережья Флориды остается неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и безопасно вернулись на Землю. Теперь планируется, что Dragon отстыкуется от Международной космической станции не ранее вторника — 6 февраля, — говорится в сообщении.

Crew Dragon должен был отстыковаться от Международной космической станции 3 февраля. Возвращение экипажа дважды переносилось из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы.

Ранее сообщалось, что 18 февраля стартует миссия Crew-8, в экипаж которой войдет российский космонавт Александр Гребенкин. На орбиту экипаж доставит пилотируемый корабль Crew Dragon.