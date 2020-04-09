Поездка экс-главы ВМС США на Гуам обошлась налогоплательщикам в $243 тысячи

https://static.news.ru/photo/3126cb5a-7a3f-11ea-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Томас Модли Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спорная поездка бывшего исполняющего обязанности министра Военно-морских сил США Томаса Модли на остров Гуам в минувшие выходные обошлась американским налогоплательщикам по меньшей мере в $243 тысячи.

В ходе командировки Модли высмеял снятого с должности капитана авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье, а в итоге сам ушёл в отставку 7 апреля, отмечает Reuters.

Два чиновника на условиях анонимности сообщили, что на остров Модли летал на самолёте C-37B — это военная версия самолёта бизнес-класса Gulfstream. Полётное время составило 35 часов, стоимость — $243 151.

Крозье был освобождён от занимаемой должности командира авианосца из-за того, что вызвал «ненужную панику». Он попросил о помощи из-за выявленного у моряков коронавируса, однако был высмеян руководством. Увольнение капитана оправдал глава Пентагона Марк Эспер. При этом экс-глава ВМС Томас Модли принёс извинения Крозье, его близким и экипажу. Он отказался от своих слов о глупости и наивности капитана. Коронавирусная инфекция была диагностирована у 286 членов экипажа авианосца. На должность исполняющего обязанности министра ВМС Эспер назначил Джеймса Макферсона, писал NEWS.ru.