Подвиг российских танкистов обескуражил бойцов ВСУ Экс-разведчик США Риттер: уничтожившие восемь машин танкисты РФ обескуражили бойцов ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экипаж российского танка «Алеша», уничтоживший восемь единиц техники противника в бою, обескуражил бойцов ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube. По его словам, подвиг танкистов РФ был неожиданным для украинских военнослужащих.

Есть знаменитое видео, <...> на котором русский танк рванул вперед и ликвидировал два украинских танка и шесть бронетранспортеров. Это было сражение, где перевес противника составил один к восьми и русские одержали победу, — отметил Риттер.

Как отметил бывший американский разведчик, такие случаи происходят слишком часто на поле боя. В связи с этим украинские военные выглядят растерянно, добавил он.

Военнослужащие танкового экипажа «Алеша», разгромившие колонну ВСУ, были представлены министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России. Как заявили в ведомстве, российские танкисты в течение 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения и спасли экипаж другого танка, который был подбит бойцами армии Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что героизм экипажа танка «Алеша» должен остаться на страницах учебников. По его словам, профессиональные действия российских военных вызывают справедливое чувство гордости.