«Подумают, что я крутая»: Моника Левински снялась в рекламе Моника Левински снялась в рекламе бренда Reformation

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Моника Левински

Модный бренд Reformation предложил экс-любовнице бывшего главы США Билла Клинтона Монике Левински стать лицом новой коллекции, передает пресс-служба компании в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Там отметили, что женщина продемонстрирует офисную одежду. Сама Левински заявила New York Times, что воспользуется любой возможностью проявить себя.

Я воспользуюсь любой возможностью, чтобы люди подумали, какая я крутая, — призналась активистка.

Она отметила, что сейчас занимается разнообразной работой, в том числе развивает кинопроекты в поддержку женщин. Среди них — телесериал об испытаниях, выпавших на долю Аманды Нокс — студентки колледжа, которую признали виновной в убийстве.

Ранее стало известно, что Клинтон фигурирует в деле погибшего в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Согласно судебным документам, свидетель, подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, утверждала о близких связях между ним и Клинтоном. В документе Клинтон назван «ключевым человеком, который может предоставить информацию о своих тесных взаимоотношениях с Эпштейном». Одна из свидетельниц утверждала, что Эпштейн назвал экс-президента любителем молодых девушек.