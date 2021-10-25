Подтверждение вакцинации понадобится для въезда в США с 8 ноября

С 8 ноября отправляющиеся по неиммиграционным визам в США иностранцы при посадке на рейс должны будут предъявить справку о вакцинации препаратами, одобренными в Штатах или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Госдепартамент страны.

С 8 ноября 2021 года все неиммигранты, неграждане, путешествующие воздухом в США, должны быть полностью вакцинированы и предоставить доказательство этого статуса перед посадкой на борт самолёта в США, — говорится на сайте ведомства.

В сообщении Госдепа отмечается, что данное правило не распространяется на детей до 18 лет и людей с медицинскими противопоказаниями. Кроме того, имеется очень ограниченный круг так называемых гуманитарных исключений.

При этом полностью вакцинированным власти США будут считать тех, кто сделал последнюю прививку одобренным препаратом как минимум за две недели до рейса — в случае, если речь идёт о двухкомпонентной вакцине.

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