Подсудимый набросился на судью во время заседания в США

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В Лас-Вегасе 30-летний подсудимый набросился на судью и избил ее во время заседания, сообщает TMZ. Мужчина проявил агрессию из-за того, что ему отказались назначать испытательный срок за побои при отягчающих обстоятельствах.

Инцидент произошел в окружном суде округа Кларк. После того как судья сделала замечание обвиняемому, он резко перепрыгнул через скамью подсудимых, повалил женщину на пол и начал наносить удары кулаками. Злоумышленника быстро оттащили правоохранители, однако он устроил драку и с ними. Судья получила травму головы и была госпитализирована. Помимо этого, пострадал один из сотрудников полиции.

Ранее голливудский актер Чарли Шин вызвал полицию в свой дом в Лос-Анджелесе после драки с соседкой. Женщина ворвалась в дом знаменитости и напала на него, когда он открыл дверь, после чего начала душить. В разговоре с полицейскими Шин заявил, что не понимает причин агрессии со стороны соседки. Нападавшую арестовали и предъявили обвинение в нападении и нанесении побоев, а также в краже со взломом. Помощь медиков Шину не потребовалась.