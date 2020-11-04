Подсчёт голосов в штате Невада приостановили

https://static.news.ru/photo/b7c45264-1e9e-11eb-ad11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Подсчёт голосов на выборах главы США в штате Невада возобновят в 9:00 по местному времени (21:00 мск), заявили в избирательной комиссии региона.

До 9:00 утра мы прекращаем обновлять результаты выборов, — говорится в заявлении ведомства в социальной сети Twitter.

Thatâs it for election results updates until 9:00 am on Nov. 5. Hereâs what has been counted so far:



All in person early votes

All in person Election Day votes

All mail ballots through Nov. 2



1/2 — Nevada Elections (@NVElect) November 4, 2020

На момент подсчёта 86% бюллетеней комиссия обработала все бланки, отданные очно досрочно, а также все голоса явившихся на участки 3 ноября и все документы, переданные по почте до 2 ноября включительно.

Дональд Трамп сократил отставание от Джо Байдена на выборах главы США в штате Невада. Разница между кандидатами составляет 0,6%. Регион считается одним из ключевых.

В то же время результат Байдена в колеблющемся Мичигане увеличился и приблизился к результату лидера на этой территории, действующего руководителя государства Дональда Трампа. После обработки 90% голосов Трамп набрал 49,4%, Байден — 49,1%. При этом ранее действующий американский лидер имел более существенное преимущество,

Мичиган — один из штатов, где до последнего нет понимания итогового результата. Он даёт кандидату 16 голосов выборщиков.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.