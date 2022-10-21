Подсчитаны годовые потери самого богатого человека в мире Forbes: Маск потерял более $100 млрд менее чем за год

Фото: Pang Xinglei/Xinhua/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск потерял более $100 млрд за 11,5 месяца, пишет Forbes. По данным журнала, с начала 2021 года, когда активы бизнесмена оценивались в $320,3 млрд, его состояние уменьшилось на 35% — до $209,4 млрд.

Журналист Рэйчел Сандлер отметила, что в октябре этого года миллиардер вслед за падением акций компании Tesla, владельцем которой он является, потерял $28 млрд. 19 октября фирма опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2022 года, результаты которого превзошли тревожные ожидания инвесторов. Представители компании сообщили о доходах в размере $21,5 млрд, что было на $22 млрд ниже прогнозов аналитиков с Уолл-стрит.

Он продает дорогие автомобили, поэтому рецессия (в США. — NEWS.ru) не пойдет на пользу его бизнесу, — заявил финансовый аналитик Мэтт Мэйли.

Несмотря на убытки, Маск остается самым богатым человеком в мире. Состояние бизнесмена на $60 млрд превосходит капитал главы французской транснациональной компании LVMH (производитель Louis Vuitton, Christian Dior) Бернара Арно. Маск также опережает на $71 млрд основателя Amazon, предпринимателя Джеффа Безоса.

В сентябре акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети Маску за $44 млрд, по цене $54,20 за акцию. По данным CNN, акции компании торговались по цене чуть менее $41 за акцию, что практически на 25% ниже стоимости сделки. Голосование прошло спустя несколько дней после того, как Маск направил руководству Twitter третье письмо, в котором содержалась просьба о расторжении их сделки. Самому Маску принадлежит 10% акций Twitter.