Подсчитано, сколько пар обуви должен продать Трамп для оплаты штрафа Newsweek: Трамп должен продать миллион пар обуви для оплаты штрафа в $355 млн

Фото: Delcia Lopez /Global Look Press

Дональд Трамп

Бывшему президенту США Дональду Трампу необходимо продать миллион пар обуви своей марки, чтобы уплатить назначенный ему штраф в $355 млн за мошенничество, пишет Newsweek. По данным портала, у политика есть несколько моделей на продажу. Если Трампу удастся продать 899 тысяч пар самой дорогой версии, то этого уже хватит на оплату штрафа.

Издание напомнило, что экс-президенту США был выписан многомиллионный штраф в суде Нью-Йорка. Помимо этого, ему запретили вести бизнес в штате на три года. С процентами сумма штрафа составит $450 млн. Если учитывать дополнительные обложения, то Трампу будет необходимо продать примерно 2,26 млн пар обуви своей марки.

Известно, что Трамп стал продавать кроссовки собственной линии на следующий день после суда. Цена одной пары кроссовок Трампа составляет $399, что эквивалентно сумме в 37 тысяч рублей. Политик утверждает, что давно хотел воплотить в жизнь эту идею, о чем он и заявил на презентации в Филадельфии.

Кеды окрашены в золотой цвет, подошва выполнена в сочетании белого с красным, на них также есть американский флаг в боковой части. Трамп назвал их Never Surrender High-Tops.