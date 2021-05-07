«Подрывали миропорядок»: Блинкен оценил действия США

https://static.news.ru/photo/cc72326e-af33-11eb-b7f3-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в ООН признал, что некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали миропорядок, который был основан на правилах, передаёт РИА Новости.

Я знаю, что некоторые наши действия последних лет подрывали основанный на правилах мировой порядок и заставляли другие страны задаваться вопросом, привержены ли мы ему, — отметил Блинкен.

При этом он подчеркнул, что администрация Джо Байдена продемонстрировала готовность сотрудничать по многим вопросам в рамках многосторонних институтов. Для этого он напомнил о возвращении США в Парижское соглашение по климату и повторном присоединении к ВОЗ.

Ранее Блинкен не стал конкретно отвечать, рассматривает ли Белый дом вариант отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT.

Он рассказал, что в Вашингтоне рассматривают все разумные возможности для сдерживания «российской агрессии» в разных областях. Блинкен добавил, что Белый дом надеется на более стабильные и предсказуемые отношения с Кремлём.