Подросток съел необычные чипсы ради челленджа в соцсети и умер В США подросток с пороком сердца умер из-за острых чипсов

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Подросток из Массачусетса в США умер из-за того, что съел острые чипсы во время челленджа, передает Fox News. Это подтвердило вскрытие. Кроме того, у ребенка имелся врожденный порок сердца. В чипсах содержалось высокое количество капсаицина. Национальный токсикологический центр предупреждал, что челленджи с острой едой опасны для жизни.

Потребление капсаицина может также вызвать более серьезные проблемы со здоровьем, включая боль в груди, учащенное сердцебиение и даже сердечные приступы. Потребление большого количества капсаицина также может вызвать повторную рвоту, которая может привести к опасному для жизни повреждению пищевода. Будьте осторожны при употреблении продуктов или продуктов, содержащих капсаицин, — сообщили в центре.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рекомендовала избавляться от жжения во рту после острой пищи с помощью стакана молока, йогурта, сладкого напитка или дольки лимона. По ее словам, в этих целях можно использовать и сок лимона, его нужно выжать на язык и распределить по всей его плоскости. Эксперт добавила, что подойдут и несколько капель растительного масла, в том числе оливкового.