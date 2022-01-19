Подросток погиб в США при обстреле школьного автобуса

В США в результате обстрела школьного автобуса погиб 15-летний подросток. Инидент произошёл в городе Питтсбург. Об этом сообщила местная полиция.

В настоящее время правоохранители ведут поиски двух подозреваемых. По имеющимся данным, в момент происшествия в автобусе находились только водитель и один пассажир. От полученных в результте обстрела ранений мальчик скончался.

Выехавшие на место подразделения обнаружили 15-летнего молодого человека, у которого было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Он был застрелен снаружи, пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии, — говорится в сообщении полиции.

Других пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее сообщалось, что в мордовском селе Лямбирь школьный учитель расстрелял из травматического пистолета директора школы и её супруга, оба в возрасте 55 лет. Инцидент произошёл в квартире пострадавших в результате конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений.