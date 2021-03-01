Подросток погиб в результате стрельбы в школе Арканзаса

https://static.news.ru/photo/0bd38d76-c408-11ea-9b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

15-летний школьник погиб в результате стрельбы, которая произошла в средней школе Уотсон Чапел американского города Пайн-Блафф, штат Арканзас.

По информации CNN, подросток умер в детской больнице Литл-Рока, куда его привезли в тяжёлом состоянии.

Полиция сообщает, что стрелок был задержан. По описанию, это 15-летний темнокожий учащийся этой же школы. Он прятался от правоохранителей в соседнем со школой здании.

Официальные обвинения ему пока не предъявлены.

Другие школьники не пострадали. Мотивы нападения выясняются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов арестовали группу подозреваемых в причастности к инциденту в кафе в Шлиссельбурге, в результате которого погиб человек.