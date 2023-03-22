Подросток погиб в результате стрельбы на северо-востоке США CNBC: подросток погиб при стрельбе на северо-востоке США, пять человек пострадали

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В США в результате стрельбы погиб 15-летний подросток. Еще пять человек получили ранения. Инцидент произошел в городе Милуоки, штат Висконсин. Об этом сообщает местное отделение телеканала CNBC.

Подросток погиб и пять женщин получили ранения в результате перестрелки в Милуоки, — говорится в сообщении.

Подробности происшествия не приводятся. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства инцидента и ведут розыск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Топкинском районе Кемеровской области 15-летний подросток открыл стрельбу в школе. Ученик выстрелил в стену из пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

Также стало известно, что в одной из американских школ полицейские задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начального класса в штате Вирджиния. Как рассказал ребенок, все началось со словесной перепалки между ним и учительницей.