Подросток погиб при стрельбе в центре Вашингтона

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В центре Вашингтона во время уличного праздника произошла стрельба. В результате погиб подросток. Ещё три человека, включая офицера полиции, получили ранения, передаёт телеканал Fox News.

В полиции пояснили, что мероприятие проводилось по случаю годовщины отмены рабства в США. При этом оно не было должным образом согласовано с городскими властями.

В празднике принимали участие несколько сотен человек. Между ними произошла серия потасовок, во время одной из которых было применено огнестрельное оружие. В результате на месте происшествия погиб 15-летний подросток. Ещё трое взрослых, в числе которых офицер полиции, были ранены. Все они доставлены в местную больницу.

Ранее в американском штате Алабама неизвестный мужчина устроил стрельбу в епископальной церкви Святого Стефана в городе Веставия-Хиллз. В результате погибли два человека: один скончался на месте происшествия, второй — после госпитализации в больницу.

15 июня произошла стрельба в детском летнем лагере в Дунканвилле штата Техас. Стрелявшим оказался 42-летний афроамериканец. Мужчина был ранен в ходе перестрелке с прибывшими на место полицейскими и умер в больнице. Дети не пострадали.