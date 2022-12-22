Подполковник ВС США ответил на заявление Зеленского о недостаточной помощи Подполковник ВС США в отставке Дэвис жестко ответил на завуалированное послание Зеленского

Фото: defense.gov

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Соединенные Штаты по умолчанию не обязаны предоставлять помощь Украине. Таким образом он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о недостаточной помощи со стороны Вашингтона. В своей статье для 19FortyFive Дэвис подчеркнул, что с начала военного конфликта американские власти больше остальных помогли Украине.

«Это намек — этого недостаточно». При всем уважении к украинскому президенту, по каким меркам мало? <...> С начала 2022 года Соединенные Штаты уже предоставили Киеву гораздо больше денег и военной поддержки, чем любая другая страна в отдельности. <...> Конгресс должен потребовать от Белого дома четко сформулированного объяснения того, как любые дальнейшие взносы служат поддержке жизненно важных национальных интересов Америки, — сказал подполковник США в отставке.

Заявление о недостаточной помощи Зеленский озвучил 20 декабря в рамках визита в Бахмут.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Сенат США отложил голосование по вопросу о выделении Киеву помощи в размере $45 млрд через несколько часов после выступления Зеленского в Вашингтоне. Это произошло из-за того, что демократы отклонили инициативу республиканца Майка Ли о поправке, требующей дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США.