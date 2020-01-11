Полицейские Нью-Йорка арестовали подозреваемых в смертельном избиении 60-летнего Хуана Фернандеса. Об этом
Полиция сообщила, что подозревают причастными к нападению пять человек, несколько арестованы, включая последних задержанных подростков 14 и 15 лет. Но расследование дела ещё продолжается.
Хуана Фернандеса избили накануне католического Рождества. После избиения мужчину доставили в критическом состоянии в больницу Бронкса, однако спасти его не удалось. Добычей грабителей стал один доллар, сообщал NEWS.ru ранее.
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