https://static.news.ru/photo/21538b0e-3503-11ea-b6f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Полицейские Нью-Йорка арестовали подозреваемых в смертельном избиении 60-летнего Хуана Фернандеса. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на CNN.

Полиция сообщила, что подозревают причастными к нападению пять человек, несколько арестованы, включая последних задержанных подростков 14 и 15 лет. Но расследование дела ещё продолжается.

Хуана Фернандеса избили накануне католического Рождества. После избиения мужчину доставили в критическом состоянии в больницу Бронкса, однако спасти его не удалось. Добычей грабителей стал один доллар, сообщал NEWS.ru ранее.