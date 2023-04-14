Подозреваемому в утечке разведданных Пентагона предъявлено обвинение

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21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Дуглас Тейшейра из Норт-Дайтона, обвиняемый в утечке в Сеть строго засекреченных данных военной разведки Пентагона, предстал перед федеральным судом в Бостоне 14 апреля, передает Reuters. Ему предъявили обвинение в том, что он незаконно снял и сохранил на носитель секретные материалы. Молодой человек был арестован ФБР в своем доме.

На слушаниях главный федеральный прокурор Бостона по национальной безопасности Надин Пеллегрини потребовала арестовать Тейшейру. Слушание по делу о задержании было назначено на 19 апреля.

Официальные лица США все еще оценивают ущерб, нанесенный утечками, которые включали записи, показывающие предполагаемые уязвимости украинских военных в зоне проведения СВО, и информацию о союзниках, включая Израиль, Южную Корею и Турцию. Тейшейра говорил только дважды во время короткого разбирательства в суде, ответив «да» на вопрос, понимает ли он свое право хранить молчание. Он также подтвердил, что заполнил заявление, которое позволяет ему быть представленным федеральным государственным защитником.

В США любому, кто будет признан виновным в умышленной передаче информации национальной обороны, грозит до 10 лет лишения свободы. Тейшейре потенциально может грозить более длительный срок в зависимости от того, какие обвинения против него выдвинуты.

Ранее New York Times писала, что за каждый секретный документ, опубликованный Тейшейрой, ему будет предъявлено отдельное обвинение. Для него есть риск, что десятилетний срок будет грозить по каждому обвинению.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к 30 апреля.