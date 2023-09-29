Подозреваемого в убийстве рэпера Тупака задержали в Лас-Вегасе AP: полиция Лас-Вегаса арестовала возможного соучастника убийства Тупака Шакура

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Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, который может быть сообщником убийцы рэпера Тупака Шакура (известного под псевдонимом 2pac), пишет Associated Press со ссылкой на источники. Музыканта застрелили в 1996 году из проезжавшего мимо автомобиля. Теперь в деле об убийстве намечается прорыв.

Дуэйн Кефф Д Дэвис был арестован рано утром в пятницу, хотя точное обвинение или обвинения не были сразу ясны, — заявили два чиновника, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что им не разрешили выступать публично в преддверии ожидаемого ареста. Два месяца назад у подозреваемого уже проходили обыски по этому делу. Тогда были найдены несколько компьютеров, мобильный телефон и жесткий диск, журнал Vibe, в котором фигурировал Шакур, несколько пуль 40-го калибра, а также огромное количество фото, которые могли пролить свет на преступление.

Дэвис давно известен следователям и сам признался в интервью и в своих мемуарах 2019 года «Легенда Комптон-стрит», что он был в «кадиллаке», из которого в сентябре 1996 года расстреляли проезжавший мимо автомобиль Тупака. Шакуру было 25 лет, когда его застрелили.

Ранее в сентябре автомобиль марки BMW, в котором был убит американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур, выставили на продажу почти за $2 млн. Приобрести его можно в автосалоне Celebrity Cars в Лас-Вегасе недалеко от места, где произошла перестрелка. Машину восстановили — удалили все повреждения, включая пулевые отверстия в кузове.