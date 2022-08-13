Напавшего на писателя Рушди мужчину уличили в симпатиях КСИР

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В штате Нью-Йорк совершено нападение на писателя Салмана Рушди

Хади Матар, напавший на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, симпатизирует шиитскому течению ислама и деятельности элитной части ВС Ирана Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Это было установлено в ходе проверки аккаунтов Матара в соцсетях, сообщает телеканал NBC.

Конкретных связей Матара с КСИР полиция США не выявила, но предварительно допускается, что он поддерживает иранские власти. Мотив его нападения на писателя пока не установлен.

В полиции штата Нью-Йорк сообщили, что Матар арестован за покушение на убийство. Он доставлен в тюрьму округа Чаутокуа, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

КСИР — военно-политическое формирование, появившееся в Иране после прихода к власти лидера шиитов Хомейни в 1979 году. Он подверг критике книгу Рушди «Сатанинские стихи». Наряду с Ираном книга запрещена в Саудовской Аравии, Сомали, Пакистане и еще ряде стран как богохульное произведение.

Нападение на Рушди было совершено накануне перед его лекцией в городе Чаутокуа (штат Нью-Йорк). Злоумышленник несколько раз ударил его ножом, литератора госпитализировали с ранениями шеи и живота. Агент писателя рассказал, что тот был прооперирован и в настоящее время подключен к аппарату ИВЛ. Не исключено, что он лишится глаза.