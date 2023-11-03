«Подопытный образец»: какую казнь придумали в США, кто будет первой жертвой Fox News: в США разрешили казнить заключенного с помощью азота

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Суд американского штата Алабама приговорил наемного убийцу Кеннета Смита к «невиданному ранее» виду казни с использованием газообразного азота, сообщает Fox News. Что об этом известно, кого приговорили к ней первым и как еще казнят в США?

Как казнят с помощью газообразного азота

Верховный суд Алабамы по запросу генпрокурора штата разрешил провести казнь заключенного с использованием газообразного азота. Такой вид казни разрешен в США только в Алабаме, Оклахоме и Миссисипи и ранее ни разу не применялся.

Суть процедуры состоит в помещении преступника в атмосферу из чистого азота с минимумом кислорода. Азот составляет 78% атмосферного воздуха, не имеет ни цвета, ни запаха и сам по себе при вдыхании с кислородом безвреден.

В ходе исполнения приговора осужденный практически ничего не почувствует, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Гоев.

«Казнь через азотную гипоксию гуманнее смертельной инъекции — человек просто заснет и все, а перед этим испытает легкое ощущение опьянения. Никакого удушья, галлюцинаций, дискомфорта, боли не будет. Скорее всего, через полчаса сердце остановится», — объяснил врач.

Фото: 007 David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

Кто станет первым

Кеннет Юджин Смит был признан виновным в заказном убийстве, которое он совершил в 1988 году. Вместе с сообщником он убил Элизабет Сеннет по заказу ее собственного мужа-пастора. За убийство мужчина получил сумму в $1000, заказчик покончил с собой неделей позже. Его сообщник был казнен в 2010 году, но самого Смита в 2022 году не удалось казнить при помощи смертельной инъекции.

«Семья Элизабет Сеннетт ждала 35 лет, чтобы увидеть справедливость», — заявил генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл, который и обратился к суду с просьбой о казни азотом.

Адвокаты осудили разрешение суда подвергнуть Смита казни с использованием метода, который ранее не применялся.

«Штат пытается превратить Смита в подопытный образец в ходе первой попытки казни путем неиспытанного и лишь недавно появившегося протокола с азотной гипоксией», — приводит Fox News заявление адвокатов.

Азотная гипоксия как метод казни имеет своих противников, которые не верят, что смерть в данном случае будет безболезненной.

«Проблема заключается в том, что ни один способ убийства людей нельзя назвать гуманным. Убийство людей по определению негуманно. Когда нам рассказывают о новом „безболезненном“ методе смертной казни с применением газообразного азота, мы слышим те же самые доводы, что и при введении в практику смертельных инъекций. Предполагалось, что они тоже будут безболезненны. Однако „послужной список“ этих инъекций ужасен», — заявил в интервью RT помощник директора Центра по защите прав человека Алекс Фридман.

Какие еще методы казни применяются в США

Смертная казнь в США продолжает применяться в 11 штатах, прежде всего на юге страны. В 27 штатах высшая мера разрешена, однако вынесенные смертные приговоры официально либо неофициально не подлежат исполнению.

Как сообщает Центр информации о смертной казни (DPIC), основным методом смертной казни на территории США является смертельная инъекция, с помощью которой с 1976 года казнили 1398 человек; продолжает применяться электрический стул (163 случая), однако основным методом смертной казни он остается только в Южной Каролине. В качестве альтернативных методов казни могут применяться удушающий газ (11 случаев), повешение (3 случая), которое разрешено применять только в Нью-Гемпшире, а также расстрел (3 случая), который разрешен в качестве альтернативного метода только в пяти штатах.

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