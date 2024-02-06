«Подонок-неонацист»: в США раскрыли правду о Залужном Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Залужный бережет боевиков и не посылает на передовую

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не посылает на передовую боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), потому что бережет их, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue works. По его словам, дело не в сентиментальности, а в том, что Залужный — «подонок, который и сам разделяет нацистскую идеологию».

Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком. Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистский идеологии, — констатировал Джонсон.

По его словам, он не ведет боевиков подразделений «Азов» и «Кракен» на передовую, чтобы сохранить их как ресурс. Вместо них он предпочитает отправлять на фронт менее ценных с военной точки зрения мужчин зрелого и преклонного возраста.

Ранее Залужный поздравил в соцсетях с днем рождения главу Генштаба Сергея Шапталу. Это сообщение вызвало споры среди пользователей по поводу возможной отставки генерала. По мнению некоторых из них, главнокомандующий завуалированно попрощался с украинцами: главком расплывчато поблагодарил то ли коллегу, то ли подписчиков за то, что «в этой жизни и во время конфликта вы были рядом со мной».