Подарок Путина Байдену оценили в $12 тысяч Подаренный Путиным Байдену письменный набор с хохломой в госдепе оценили в $12 тысяч

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Письменный набор «Москва» с хохломской росписью, который президент России Владимир Путин подарил коллеге из США Джо Байдену в 2021 году, в госдепе оценили в $12 тысяч. Это следует из отчета ведомства о подарках должностным лицам США, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что подарками Путин и Байден обменялись во время их встречи в Женеве. Белый дом тогда рассказал, что Байден подарил российскому лидеру хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Их стоимость не приводилась.

Подарок Путина передан в Национальный архив США. Согласно отчету госдепа, «не принять [этот подарок] значило бы поставить в неловкое положение дарителя и правительство США».

В 2021 году самым дорогим подарком, который был преподнесен американской президентской чете, назвали шелковый ковер. Его первой леди США Джилл Байден подарила супруга тогдашнего президента Афганистана Рула Гани. Его стоимость в госдепе оценили в $19,2 тысячи.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что при посещении школы в Мариуполе одна из учениц попросила его передать в подарок Владимиру Путину плюшевого медведя. Глава Северной столицы в качестве ответного подарка передал школьнице настольную игру.