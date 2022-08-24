Подарок на день рождения: США дают Киеву небольшие деньги и большие надежды В день, когда исполнилось полгода с начала спецоперации РФ на Украине, в Вашингтоне решили сделать Киеву очередной маленький подарок

Фото: Kevin N. Seidensticker/U.S. Marine Corps

Во вторник, 24 августа, совпадают две даты, связанные с Украиной: День независимости (объявлен в 1991 году) и ровно полгода со дня начала спецоперации РФ. В Вашингтоне не могли обойти вниманием этот двойной «праздник», к которому приурочили очередной подарок Киеву. NEWS.ru исследовал, что приготовили США для Украины и чего еще можно ожидать от американских доноров Киева.

Становится очевидным, что российская военная спецоперация на Украине превращается в постоянно действующий фактор мировой политики. И вместе с этим все более деловитым становится подход американских (и вообще западных) политиков к спонсорству Киева. И по тону, и по содержанию он превращается из эмоционально окрашенной помощи (американские военные ведомства 19 раз отправляли на Украину снаряжение с истекающим сроком годности) в аккуратно распланированное предприятие. В нем геополитические интересы Запада тщательно выверяются с финансовыми отчетами стран-доноров Украине.

Накануне Дня независимости Украины в Вашингтоне объявили, что США выделяют $3 млрд на проект, предусматривающий обучение украинских военных обращению с натовскими образцами вооружений (важно: деньги выделяются не на сами вооружения, а именно на тренировку по их применению). Эта сумма не весть какая по сравнению с пакетом в десять раз больше, который до конца 2022 года обещает предоставить Украине Евросоюз.

Фото: Katie Tamesis/U.S. Air Force

Правда, ранее этим летом в рамках «Инициативы по обеспечению безопасности Украины» (USAI) Киеву был выделен транш в размере $250 млн, а на прошлой неделе было выделено еще $775 млн. Так что рука дающего пока не оскудевает. Всего же с момента прихода администрации Джо Байдена в Белый дом ею было выделено помощи Украине в размере $10,6 млрд.

Однако примечательно, что объявленный 24 августа пакет финансовой помощи рассчитан на несколько лет. Это означает, помимо прочего, что в Вашингтоне не ставят под сомнение, что вооруженный конфликт на востоке Европы не будет урегулирован в течение этих лет, во всяком случае мирным путем. Это же подразумевает, что американцы предполагают, что нынешняя власть в Киеве продержится как минимум несколько лет, в чем иногда сомневаются даже сами украинские аналитики.

Кроме того, США за тот же период обеспечат Вооруженные силы Украины тремя типами дронов (включая запускаемую прямо с рук легкую модель Puma, разведывательные Sсan Eagle и ударные Vampire) и боеприпасами к ним, причем подчеркивается, что «в железе» эти беспилотники будут поставлены в течение 2023–2024 годов — еще одно свидетельство того, что в Вашингтоне уверены в том, что пациент к тому времени будет скорее жив, чем мертв.

Мы намерены поддерживать Украину столь долго, сколько это понадобится. Такую же позицию занимают десятки других стран, — уверяет глава стратегических коммуникаций Национального совета безопасности США Джон Кирби.

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джон Кирби

Военные аналитики указывают, что принципиального перелома в боевых действиях эти вооружения не повлекут. Но руководители НАТО говорят, что именно эта скучноватая неторопливость, с которой объявленные в среду поставки будут осуществляться, должна поднять мораль украинцев, показав, что на Западе верят в то, что их День независимости будет отмечаться еще много-много лет, даже если положение дел непосредственно на фронтах останется в нынешнем состоянии.

Мы видим, что конфликт превращается в войну на истощение ресурсов. Это война воли, соревнование логистических возможностей. Поэтому мы обязаны поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, тем самым обеспечив её независимость, — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник.

Ряд других стран НАТО тоже подготовили «приятные мелочи» для украинцев в этот день. Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал выделение помощи в размере $500 млн. Туда войдут поставки средств ПВО, ракетные установки и амуниция к ним и прочая боевая техника. Как и в случае с американской помощью, немецкие поставки тоже запланированы на 2023 год. Канадский коллега Шольца, премьер-министр Джастин Трюдо, также объявил, что Оттава пожертвует $3,85 млн на финансирование украинских правоохранительных органов и МЧС, а также на переобучение украинских военных.

Фото: Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обнадеживающие для Киева заявления западных политиков могут утихнуть достаточно скоро, прогнозирует в разговоре с NEWS.ru политолог Владимир Батюк.

Теоретически [любая] война на истощение может тянуться десятилетиями, пример тому — противостояние западного и советского блоков в годы холодной войны. Но в данном случае этот пример не подходит, потому что в отличие от советско-американского противостояния сегодня у «коллективного Запада» нет солидарного понимания, зачем им вообще нужна эта Украина и стоит ли её защита того, чтобы замерзнуть предстоящей зимой. И, что самое главное, никакие финансовые вливания не гарантируют победы в конфликте, который, как в данном случае, является «горячим». Самый недавний пример фиаско, которое потерпели западные державы, — это Афганистан, правительство которого рухнуло в считаные дни несмотря на то, что его поддерживали деньгами и оружием десятилетиями. Владимир Батюк старший научный сотрудник Института США и Канады

Что выглядит для украинцев менее обнадеживающим (во всяком случае в краткосрочной перспективе) — это выпущенный Госдепартаментом США в понедельник призыв к согражданам немедленно покинуть территорию Украины. В Госдепе опасаются, что День независимости может «отметить» и армия РФ нанесением ударов по украинским объектам. Из этих же опасений празднования в Киеве, в отличие от прежних лет, практически не проводятся.

Впрочем, на середину дня 24 августа какой-то особой «праздничной» активности российских войск отмечено не было. Замедление темпов наступления в ходе спецоперации связано со стремлением минимизировать число жертв среди гражданского населения, объяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу.