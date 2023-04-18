Под прицелом американских ограничений может оказаться крупный партнер РФ Politico: США готовятся ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

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Белый дом готовится ввести беспрецедентные меры по ограничению американских инвестиций в Китай, сообщает Politico со ссылкой на источники. В частности администрация президента США Джо Байдена намерена осуществить сдерживание технологического и военного развития Пекина.

Беспрецедентные правила ограничения американских инвестиций в Китай ожидаются позднее в этом месяце, — говорится в публикации.

Собеседники газеты уточнили, что сейчас администрация ведет обсуждение с сообществом предпринимателей, а также торговой палатой США. Предполагается, что исполнительный указ Байдена обяжет бизнес уведомлять правительство о новых инвестициях в технологические компании КНР. Кроме того, будет введен запрет на часть сделок, заключаемых в критических секторах. Речь идет в том числе о микропроцессорах.

Ранее Global Times сообщило, что стремления США укрепить свою гегемонию обречены на неудачу. В материале говорилось, что Вашингтон держит своих союзников под контролем, пытаясь противостоять России и Китаю, проводя экономическую конфронтацию и распространяя клевету.