Под новое расширение антироссийских санкций США подпали Азербайджан и КНР

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Под новое расширение антироссийских санкций Соединенных Штатов подпали граждане третьих стран, в том числе Азербайджана, сообщается на сайте Минфина США. Отмечается, что в санкционный список внесены 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с РФ, а также 16 судов. Кроме того, рестрикции коснулись компаний из КНР и Турции, а также трех предприятий из ОАЭ.

Отмечается, что в число подпавших под санкции компаний вошли автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод и другие российские предприятия.

Ранее сообщалось, что Европейский союз активно работает над 14-м пакетом санкций в отношении России. Новые рестрикции затронут в первую очередь тех, кто занимается обходом уже введенных ограничений. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявлял, что запрет импорта сжиженного природного газа может войти в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС. По его словам, принятие нового пакета станет одним из «важных шагов».

19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что страны Запада совершили ошибку, когда не смогли просчитать реакцию России на беспрецедентные санкции. По его словам, в США и Европе рассчитывали запугать РФ, но в итоге только укрепили.