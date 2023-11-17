Минторг США ввел санкции против двух компаний, связав их с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство торговли США ввело экспортные санкции в отношении четырех компаний, две из которых, как утверждается, связаны с РФ. Как следует из уведомления, размещенного в Федеральном реестре американского правительства, речь идет о компаниях Novax Group S. A. и Si2 Microsystems Private Limited.

В частности, утверждается, что компания Novax Group S. A. связана с Россией, Венесуэлой, Коста-Рикой и Панамой, а индийская фирма Si2 Microsystems Private Limited «оказывала поддержку российской военной и/или оборонной промышленности». Также под экспортные ограничения со стороны Вашингтона подпали Zero Waste Global SA и испанская Aerofalcon S. L.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против ряда лиц и организаций с Западных Балкан, их подозревают в связях с Россией. В частности, под рестрикции подпали 14 организаций и три нефтяных танкера.

До этого в Bloomberg писали, что российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года. Ущерб от западных санкций власти компенсировали за счет нестандартных решений, пишет агентство. Отмечается, что ключевые отрасли российской экономики адаптируются к беспрецедентным ограничениям, а в некоторых случаях и вовсе полностью восстанавливаются. Кроме того, авторы указывают, что Москва сумела найти новых партнеров и увеличить продажу своих энергоносителей.