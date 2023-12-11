Почти половина американцев считает помощь США Киеву чрезмерной FT: 48% американцев считают, что США тратят на Киев слишком много денег

Фото: Steve Sanchez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 48% американских избирателей считают, что США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине, сообщила Financial Times. Согласно опросу, проведенному социологами Мичиганского университета, лишь 27% заявили, что Вашингтон тратит «правильную сумму», и только 11% считают ее недостаточной.

Аналогичная ситуация наблюдается в вопросе финансовой помощи Израилю. Около 40% опрошенных считают расходы США на эти цели чрезмерными, 30% называют их достаточными. Аналитики предположили, что недовольство граждан страны связано с обеспокоенностью состоянием американской экономики.

Ранее более половины избирателей в США заявили, что политика действующего президента Джо Байдена негативно отразилась на их жизни. Политический курс нынешнего американского лидера назвали вредоносным 53% опрошенных. О том, что уровень жизни при Байдене поменялся к лучшему, заявили 23% респондентов. В то же время «около половины» участников опроса поддержали решения, которые принимались при власти его предшественника Дональда Трампа.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт оставил США ни с чем. По его словам, военные запасы Вашингтона истощены, а «война на Украине проиграна».