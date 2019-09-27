Проведённый исследовательской компанией HarrisX опрос показал, что 47% американцев считают обоснованной процедуру импичмента в отношении действующего президента страны Дональда Трампа.
Это на 12% больше, чем тремя месяцами ранее. Против импичмента высказались 42%, а 11% затруднились с ответом. Всего было опрошена тысяча человек, пишет
Опрос проводился в течение двух дней — 26 и 27 сентября, после начала расследования Палаты представителей в связи с публикацией разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как писал News.ru ранее, три комитета Палаты представителей США запросили у Майкла Помпео, госсекретаря, документы по Украине. Об этом говорится в опубликованных на сайтах комитетов заявлениях.