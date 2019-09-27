https://static.news.ru/photo/200b9a16-e1ac-11e9-934e-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Проведённый исследовательской компанией HarrisX опрос показал, что 47% американцев считают обоснованной процедуру импичмента в отношении действующего президента страны Дональда Трампа.

Это на 12% больше, чем тремя месяцами ранее. Против импичмента высказались 42%, а 11% затруднились с ответом. Всего было опрошена тысяча человек, пишет The Hill .

Опрос проводился в течение двух дней — 26 и 27 сентября, после начала расследования Палаты представителей в связи с публикацией разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как писал News.ru ранее, три комитета Палаты представителей США запросили у Майкла Помпео, госсекретаря, документы по Украине. Об этом говорится в опубликованных на сайтах комитетов заявлениях.