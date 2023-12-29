Почти половина американцев поддержала расследование по импичменту Байдена Daily Mail: 47% американцев выступили за расследование по импичменту Байдена

Фото: Ting Shen/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Почти половина американцев поддерживает инициативу республиканцев о проведении расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Джо Байдена, написала газета Daily Mail. Результаты опроса показали, что 47% опрошенных выразили согласие с этой инициативой, включая 35% тех, кто полностью поддерживает республиканцев.

В то же время, 35% респондентов высказали несогласие с проведением расследования. Кроме того, 58% участников опроса утверждают, что действующий президент США причастен к бизнес-инициативам своего сына Хантера Байдена. Опрос был проведен компанией J.L. Partners для Daily Mail среди тысячи американцев.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал NEWS.ru, что Республиканская партия США давит на Джо Байдена, чтобы прекратить судебное преследование экс-президента страны Дональда Трампа. Так он прокомментировал принятие Конгрессом США резолюции, призывающей к дальнейшему расследованию возможного импичмента Байдена.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что импичмент Джо Байдена является необходимым шагом из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера. Ряд комитетов по юрисдикции проделывают огромный объем работы по поиску правонарушений среди Байденов, однако Белый дом блокирует их и «скрывает тысячи страниц доказательств», добавил Джонсон.