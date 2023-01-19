Стало известно, почему американцы разочаровались в Байдене Reuters: 60% американцев разочаровались в Байдене после обнаружения секретных документов в его доме

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Уровень поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордно низких 40%, передает Reuters со ссылкой на социологическую службу Ipsos. 60% жителей штатов заявили, что не одобряют деятельность главы Белого дома на фоне обнаружения секретных документов в аналитическом центре и доме главы государства.

Трехдневный общенациональный опрос, завершившийся в воскресенье, показал, что 40% американцев одобряют работу Байдена на посту президента по сравнению с 39% в опросе Reuters/Ipsos месяцем ранее, — говорится в материале.

Источники CNN сообщали, что в секретных бумагах содержатся данные разведки по Украине, Ирану и Великобритании. По информации собеседников агентства, документы датированы 2013–2016 годами. Обнаруженные бумаги передали в национальный архив.

Сам Байден признал, что хранил секретные документы, обращение с которыми может стать причиной для будущего расследования, у себя дома. По его словам, бумаги находились в «личной библиотеке» политика.

Ранее NBC сообщил, что в Белом доме увязли в «пиар-кошмаре» из-за скандала с секретными документами. Журналисты отметили, что администрация американского лидера находится в «режиме контроля ущерба». По их мнению, команде Байдена приходится балансировать между «уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности».