Почти 40% американских избирателей хотят вступить в партию Трампа

https://static.news.ru/photo/d9cf00ba-6779-11eb-beec-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Американские журналисты совместно с сотрудниками службы HarrisX провели исследование, в ходе которого выяснилось, что многие избиратели в США хотят вступить в партию бывшего президента страны Дональда Трампа. Как выяснилось, стать членами политического объедения с экс-лидером во главе желают 37% граждан.

После поражения на выборах Трамп перед уходом со своего поста обсудил с единомышленниками возможность создания «Патриотической партии». Кроме того, он заявил в близком кругу, как утверждала газета Politico, что собирается вновь баллотироваться в 2024 году.

Исследователи провели по Сети опрос, в результате которого стало известно, что 37% респондентов хотели бы вступить в партию Трампа. Из общего числа участников соцопроса 64% республиканцев придерживаются аналогичного мнения. В свою очередь 36% из них не хочет быть частью этого политического объединения.

Соответствующий вопрос также задали демократам. Из 15% заметили, что вероятнее всего вступили бы в партию Трампа. Такой же ответ дали 28% респондентов из числа тех избирателей, которые не поддерживают ни одну из двух партий, пишет проводившая опрос газета The Hill.

Как ранее передавал NEWS.ru, день рождения экс-президента США Дональда Трампа предложили объявить государственным праздником и сделать выходным днём. С такой инициативой выступили законодатели-республиканцы из Огайо Джон Кросс и Реджи Штольфус.

Как заявили члены палаты представителей, Трамп привёл страну к беспрецедентному процветанию. Также в Огайо он получил рекордные 3,15 миллиона голосов избирателей. Поэтому необходимо выделить специальный день, чтобы чествовать «одного из величайших президентов Америки».