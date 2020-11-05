Почта США опоздала с доставкой 150 тыс. бюллетеней в избиркомы

https://static.news.ru/photo/bb0eff06-1fce-11eb-86e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почтовая служба США не смогла доставить в избиркомы более 150 тыс. бюллетеней к дню выборов. Информация была предоставлена ведомством в суд.

Ожидается, что это не окончательная цифра и число недоставленных бюллетеней будет расти по мере поступления новых данных, пишет Washington Post.

Исход президентских выборов в США по-прежнему неизвестен, идёт подсчёт голосов. Однако, действующий президент Дональд Трамп высказал свою точку зрения насчёт того, что количество голосов за Байдена «под занавес» резко выросло.

Трамп считает, что это произошло не случайно. Он заявил, что против подсчёта «нелегальных» голосов после дня голосования. Американский лидер напомнил, что «всегда говорил, что голосование по почте превратится в катастрофу».

В качестве примера Трамп привёл Пенсильванию, Мичиган, Джорджию и Висконсин.

Мы выиграли в ключевых штатах и, между прочим, намного, но потом это преимущество было уничтожено, — заявил Трамп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Вашингтоне, округ Колумбия, предписал почтовым отделениям дважды в день искать поступившие избирательные бюллетени. Проверка должна производиться утром и днём.