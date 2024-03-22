Почку свиньи впервые успешно пересадили человеку В США врачи впервые в истории успешно пересадили почку свиньи человеку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Врачи Массачусетской больницы в США впервые в истории успешно пересадили человеку генетически модифицированную почку свиньи, сообщается на сайте медицинского учреждения. Операция прошла 16 марта и длилась четыре часа.

У 62-летнего пациента Ричарда Слэймена была терминальная стадия заболевания почек. В 2023 году ему уже пересаживали человеческую почку, но она стала отказывать. Теперь же, после второй операции, он чувствует себя хорошо, скоро его выпишут из больницы.

Генетически модифицированная свиная почка с 69 геномными изменениями была успешно трансплантирована живому пациенту... Эта процедура знаменует собой важную веху в стремлении обеспечить пациентов более доступными органами, — сказано в заявлении больницы.

Ранее директор НИИ биотехнологий Самарского государственного медицинского университета профессор Лариса Волова заявила, что российские ученые-медики внедряют цифровые технологии для создания замещающих имплантатов из собственных тканей пациента. Она пояснила, что уникальные отечественные разработки позволяют, в частности, сохранять конечности вместо их ампутации. Как объяснила ученый, такие биоимплантаты из тканей человека постепенно рассасываются в организме, замещаясь его собственной тканью.