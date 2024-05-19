«Почетный» член Ку-Клукс-клана стал кандидатом в губернаторы Миссури

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Самопровозглашенному «почетному» экс-члену Ку-клукс-клана Дэреллу Леону Маккланахану разрешили избираться в губернаторы штата Миссури, сообщает NBC News. Соответствующее решение по иску республиканцев, которые пытаются не допустить его к выборам, приняли в окружном суде. Там отметили, что участие Маккланахана не наносит ущерб истцам.

Истец не представил суду никаких доказательств того, что включение Маккланахана в бюллетень для первичных выборов могло бы нанести ему какой-либо ущерб <...> Присутствие Маккланахана в бюллетене для первичных выборов не обязательно означает поддержку кандидата партией, — заявил судья.

Решение было принято несмотря на разоблачающие фотографии и статьи. Так, еще в 2022 году были опубликованы кадры, на которых кандидат в губернаторы отдает нацистское приветствие рядом с горящим крестом.

Ранее американский рэпер Канье Уэст на иврите принес извинения еврейскому народу после высказываний об Иисусе и Гитлере и появления в капюшоне Ку-клукс-клана на недавней вечеринке в Лаг-Вегасе. Музыкант отметил, что не хотел никого ранить своими словами, и пообещал «искупить вину».