Почему в США возможен шатдаун, что это такое, последствия для Украины

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Приостановка работы американского правительства станет катастрофой для Украины, заявил финансист Билл Браудер. Почему в США возможен шатдаун и на что он повлияет?

По словам эксперта, если произойдет остановка работы правительства, то это может сыграть «на руку России», потому что повлияет «почти на все», от внутренних служб Америки до конфликта на Украине, и повлечет за собой «неминуемую катастрофу» для Киева.

Также он пояснил, что ВСУ из-за шатдауна будут с опозданием получать обещанную военную помощь и могут вовсе лишиться поставок вооружений.

Почему в США может произойти шатдаун

29 сентября официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что в ведомстве готовятся к так называемому шатдауну — приостановке работы правительства с 1 октября из-за отсутствия финансирования.

По его словам, в ближайшие дни будет решено, какие структуры и органы продолжат функционировать, так как их деятельность необходима для обеспечения национальной безопасности, а какие будут временно закрыты.

«У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», — сказал Миллер.

28 сентября заместитель пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх обратилась к конгрессу с просьбой принять все необходимые меры для предотвращения шатдауна, потому что это будет наихудшим сценарием развития событий для военного ведомства.

«Конгресс на двухпартийной основе должен работать, чтобы избежать приостановки работы правительства и принять бюджет. Шатдаун — это худший сценарий для оборонного ведомства», — отметила она.

Также Сингх отметила, что многие сотрудники военного ведомства в случае остановки работы правительства будут вынуждены продолжать свою деятельность без получения заработной платы, а множество гражданских сотрудников уйдут в неоплачиваемый отпуск.

Как шатдаун в США отразится на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу CNN, что возможная остановка работы правительства США может оказать негативное влияние на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в контрнаступлении.

«У нас достаточно согласованных, но не израсходованных средств на ближайшие недели. Но если мы не получим финансирования, у них (киевских властей. — NEWS.ru) не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент», — сказал Кирби.

Президент США Джо Байден 28 сентября признался, что не обладает ясным планом по предотвращению возможного шатдауна, который может произойти уже 1 октября.

«Если бы я знал, как это сделать, я бы уже сделал это», — заявил американский лидер.

Что произойдет в случае шатдауна в США

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, в случае остановки работы правительства сотрудники уйдут в неоплачиваемый отпуск. При этом бюджет страны могут принять в его нынешнем виде, однако сделать это надо до 1 октября.

«Либо он принимается ограниченным, но правительство продолжает функционировать», — объяснил эксперт.

Также Рогулев отметил, что возможен вариант, при котором правительство будет распущено, а финансирование получат только некоторые службы.

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