Президент США Дональд Трамп принял решение участвовать во всемирном экономическом форуме Давос-2020, хотя раньше неоднократно критиковал площадку и в прошлом году отменил свой визит Швейцарию под предлогом временного прекращения работы американского правительства. Однако для российской делегации приезд президента США вряд ли будет полезен: на форуме — под прицелом фотокамер — будет проблематично договориться о каких-либо решениях по восстановлению объёмов торгово-экономического сотрудничества.

Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе 21-22 января, сообщает Associated Press. Для президента это станет первым появлением на публике с того момента, как он отдал приказ ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани, и первой зарубежной поездкой после инициированной Демократической партией процедуры импичмента. В состав американской делегации войдут дочь Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер, министр финансов Стивен Мнучин и ряд других профильных чиновников.

В 2019 году официальной причиной отказа Трампа участвовать в ВЭФ стал так называемый шатдаун, когда правительство страны приостановило свою работу. Однако издание The Atlantic со ссылкой на источники писало , что президент изначально не хотел участвовать в работе площадки, поскольку чувствует себя некомфортно: он не любит путешествовать, а в ходе выступлений говорит не то, что принято на мероприятиях такого уровня.

World Economic Forum/flickr.com

Так, в 2018 году Трамп не только обошел вниманием международную проблематику, которая касается большинства панельных секций ВЭФ, но продемонстрировал «некомпетентность или банальное презрение» к правилам международной торговли. А в завершении выступления не преминул похвалить себя как «первого бизнесмена». Тем не менее, тогда Трамп стал первым после Билла Клинтона президентом США, который приехал на форум в Давосе. Тогда этот шаг американская пресса расценила как попытку продемонстрировать свой вес в деловых кругах и сыграть на образе бизнесмена, ставшего главой государства.

Как отметил в беседе с NEWS.ru профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин, американский лидер вновь преследует собственные интересы, заявляя о своём участии в форуме.

Трамп едет на форум, потому что ведёт избирательную кампанию. Президенту нужно продемонстрировать своему электорату, что с ним считаются, и что он умеет разговаривать с представителями деловых кругов других стран. В прошлом году такой необходимости у него не было, более того, он не раз критически отзывался о самом форуме. Александр Домрин профессор факультета права НИУ ВШЭ профессор факультета права НИУ ВШЭ

Российскую делегацию на ВЭФ представят и.о. министра энергетики Александр Новак и и.о. главы минэкономразвития Максим Орешкин. С учётом недавнего высказывания президента Трампа о желании наладить торгово-экономические отношения с Россией площадка мероприятия могла быть хорошим местом для инициации соответствующих встреч — как между чиновниками, так и бизнесменами. В 2018 году организаторы форума сняли ограничение на участие делегатов из РФ, попавших в санкционные списки США. В этот раз на ежегодном форуме в Швейцарии будет представлен целый ряд чиновников и крупных бизнесменов из различных ограничительных списков: Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов, Алишер Усманов и Владимир Лисин.

Декабрьский визит Сергея Лаврова (на тот момент главы МИД без приставки и.о.) в Вашингтон и его переговоры с Трампом возродили идею двухлетней давности о создании совета «капитанов бизнеса», которую выдвинули президенты США и России в ходе саммита в Хельсинки. По итогам переговоров в Вашингтоне госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что стороны «достаточно скоро сделают заявление о прорыве в экономических отношениях».

Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако до сих пор неизвестно о каких-либо позитивных договорённостях.

Улучшению двусторонних торгово-экономических отношений по-прежнему препятствует ряд объективных факторов, в основе которых — антироссийские санкции Вашингтона: они делают рискованным любое сотрудничество с компаниями из РФ. Ограничения в отношении «Северного потока — 2» — ещё одно доказательство неустойчивости любого двустороннего бизнеса с компаниями из России.

По мнению Домрина, какого-либо конструктивного диалога об улучшении торгово-инвестиционного климата между Россией и США на Давосе не может быть априори.

Я крайне скептически отношусь к этой площадке. Если Трамп хочет о чём-то договариваться с Россией в этой сфере, то это нужно делать с Путиным или с новым правительством, когда оно будет сформировано. Давос — не тот формат, — сказал он.

При этом ожидающаяся смена российского министерского корпуса делает невозможным подписание каких-либо важных соглашений до формирования нового состава кабмина.