Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что он не отказался бы от поддержки Украины, даже если бы так можно было освободить провалившегося шпиона Пола Уилана. Реплика эта с одной стороны напоминает, что после обмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер речь идет уже о судьбе американского агента. К тому же такое обсуждение затрагивает целый комплекс политических вопросов. Однако проблема таких обменов куда глубже. Поскольку спесивые Соединенные Штаты Америки экзистенциально не мыслят себя равноправным партнером хоть кому-то в этом мире.
Собственно, лейтмотив кампании по дискредитации самого факта обмена Бута на Грайнер задал неуемный экс-президент Дональд Трамп, назвавший эту сделку позором для США. Примечательно, что кандидат на новое президентство осудил не неравнозначность обмененных персон, как это представляется многим его коллегам, а сам факт такого обмена в результате долгих и напряженных переговоров.
Заодно Трамп поведал, что в годы его президентства он мог бы обменять Пола Уилана, но принципиально не сделал этого, поскольку, мол, он его бы и так вытащил, если бы остался в Белом доме еще на один срок. Конечно, зря миллиардер признался в том, что мог обменять шпиона, но не сделал этого, поставив под вопрос жизнь американского гражданина. Это ему еще помянут. Но это уже вопрос будущего.
Сейчас же Трамп готов каждое лыко вставить в строку своему заклятому сопернику. И шумиха вокруг неадекватного обмена, по его мнению, прекрасно вписывается в перечень ошибок Сонного Джо. Вот даже Шира Шейндлин — судья некогда вынесшая приговор Виктору Буту, фактически захваченному в Таиланде, пожаловалась на несправедливый обмен, поскольку в ее понимании баскетболистка не совершила ничего предосудительного. Подумаешь, привезла с собой наркоту! А вот за Бутом, мол, числятся серьезные преступления. К слову, фактически не доказанные. Но ведь оружие, которое он, как было заявлено, поставлял, могло быть использовано против граждан США. Тех самых «тихих американцев», которые повсюду со своими жизненными интересами.
В словах и Трампа, и судьи, и множества других политиков и чиновников, недовольных таким обменом, отразилась то самое неистребимое чувство своего превосходства над всеми остальными жителями Земли, о котором недавно с иронией говорил и Владимир Путин. В последнее время особенно янки внушают сами себе ощущение собственной экстерриториальности повсюду, что бы граждане США не совершили. А военнослужащие американского контингента, расквартированные в европейских странах, заранее освобождаются от любой ответственности на месте за совершенные преступления.
Мелкие сателлиты обычно сразу уступают требованиям американцев и с легкой душой высылают звездно-полосатых преступников. А с Россией и тут проблемы. Нет, в 90-е она за подписью Ельцина сразу помиловала пойманного с поличным Эдмунда Поупа, интересовавшегося технологией скоростной торпеды. А теперь, видите ли, упирается, жаждет справедливости.
Поэтому если бы вместо Грайнер, которая, как выясняется, и Америку-то особенно не любит, за океан возвратился Пол Уилан, реакция была бы примерно такая же. Местных националистов, для которых Америка превыше всего, оскорбляет сама возможность торга вместо быстрого выполнения американского ультиматума. И в этом, повторимся, корень недовольства от возвращения Бриттни. Хотя она — лицо нынешних Штатов. Яркая представительница меньшинств — и этнических, и сексуальных.
А ведь впереди действительно переговоры об обмене Уилана. По неофициальным данным, Москва требует за его освобождение помилование получившего в Германии пожизненный срок Вадима Красикова, обвиненного в ликвидации террориста Зелимхана Хангошвили. Пока Штаты театрально отвергают саму мысль о такой сделке, поскольку-де не могут вмешиваться в юрисдикцию суверенного государства. Того самого, которое обычно выполняет все распоряжения Вашингтона с полунамека.
Впрочем, нельзя исключить, что новый обмен станет составной частью какого-то глобального соглашения. Как уже не раз бывало. Остряки предлагают включить в общий обмен даже Джулиана Ассанджа, чтобы новый гражданин России Эдвард Сноуден не скучал. Будем наблюдать.