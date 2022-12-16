Почему обмены заключенными раскалывают Америку

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Виктор Бут

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что он не отказался бы от поддержки Украины, даже если бы так можно было освободить провалившегося шпиона Пола Уилана. Реплика эта с одной стороны напоминает, что после обмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер речь идет уже о судьбе американского агента. К тому же такое обсуждение затрагивает целый комплекс политических вопросов. Однако проблема таких обменов куда глубже. Поскольку спесивые Соединенные Штаты Америки экзистенциально не мыслят себя равноправным партнером хоть кому-то в этом мире.

Собственно, лейтмотив кампании по дискредитации самого факта обмена Бута на Грайнер задал неуемный экс-президент Дональд Трамп, назвавший эту сделку позором для США. Примечательно, что кандидат на новое президентство осудил не неравнозначность обмененных персон, как это представляется многим его коллегам, а сам факт такого обмена в результате долгих и напряженных переговоров.

Заодно Трамп поведал, что в годы его президентства он мог бы обменять Пола Уилана, но принципиально не сделал этого, поскольку, мол, он его бы и так вытащил, если бы остался в Белом доме еще на один срок. Конечно, зря миллиардер признался в том, что мог обменять шпиона, но не сделал этого, поставив под вопрос жизнь американского гражданина. Это ему еще помянут. Но это уже вопрос будущего.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Пол Уилан

Сейчас же Трамп готов каждое лыко вставить в строку своему заклятому сопернику. И шумиха вокруг неадекватного обмена, по его мнению, прекрасно вписывается в перечень ошибок Сонного Джо. Вот даже Шира Шейндлин — судья некогда вынесшая приговор Виктору Буту, фактически захваченному в Таиланде, пожаловалась на несправедливый обмен, поскольку в ее понимании баскетболистка не совершила ничего предосудительного. Подумаешь, привезла с собой наркоту! А вот за Бутом, мол, числятся серьезные преступления. К слову, фактически не доказанные. Но ведь оружие, которое он, как было заявлено, поставлял, могло быть использовано против граждан США. Тех самых «тихих американцев», которые повсюду со своими жизненными интересами.

В словах и Трампа, и судьи, и множества других политиков и чиновников, недовольных таким обменом, отразилась то самое неистребимое чувство своего превосходства над всеми остальными жителями Земли, о котором недавно с иронией говорил и Владимир Путин. В последнее время особенно янки внушают сами себе ощущение собственной экстерриториальности повсюду, что бы граждане США не совершили. А военнослужащие американского контингента, расквартированные в европейских странах, заранее освобождаются от любой ответственности на месте за совершенные преступления.

Мелкие сателлиты обычно сразу уступают требованиям американцев и с легкой душой высылают звездно-полосатых преступников. А с Россией и тут проблемы. Нет, в 90-е она за подписью Ельцина сразу помиловала пойманного с поличным Эдмунда Поупа, интересовавшегося технологией скоростной торпеды. А теперь, видите ли, упирается, жаждет справедливости.

Поэтому если бы вместо Грайнер, которая, как выясняется, и Америку-то особенно не любит, за океан возвратился Пол Уилан, реакция была бы примерно такая же. Местных националистов, для которых Америка превыше всего, оскорбляет сама возможность торга вместо быстрого выполнения американского ультиматума. И в этом, повторимся, корень недовольства от возвращения Бриттни. Хотя она — лицо нынешних Штатов. Яркая представительница меньшинств — и этнических, и сексуальных.

А ведь впереди действительно переговоры об обмене Уилана. По неофициальным данным, Москва требует за его освобождение помилование получившего в Германии пожизненный срок Вадима Красикова, обвиненного в ликвидации террориста Зелимхана Хангошвили. Пока Штаты театрально отвергают саму мысль о такой сделке, поскольку-де не могут вмешиваться в юрисдикцию суверенного государства. Того самого, которое обычно выполняет все распоряжения Вашингтона с полунамека.

Впрочем, нельзя исключить, что новый обмен станет составной частью какого-то глобального соглашения. Как уже не раз бывало. Остряки предлагают включить в общий обмен даже Джулиана Ассанджа, чтобы новый гражданин России Эдвард Сноуден не скучал. Будем наблюдать.