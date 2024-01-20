«Победа для мира»: в Британии рассказали, что ждет Украину при Трампе Борис Джонсон: Трамп не прекратит поддерживать Украину на посту президента США

Фото: Jeenah Moon/XinHua/Global Look Press

Победа экс-президента США Дональда Трампа в президентской гонке является тем, что нужно миру, написал в своей колонке в издании Daily Mail бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, республиканец продолжит, как и его предшественник Джо Байден, помогать Украине.

Если он поступит правильно и поддержит украинцев, а я верю, что так и будет — президентство Трампа может стать большой победой для мира, — отметил Джонсон.

Экс-министр отметил, что попытки американской прессы выставить Трампа диктатором обречены на неудачу. Это лишь делает кандидата еще более сильной политической фигурой в глазах избирателей, пояснил бывший премьер.

Ранее Трамп упомянул президента России Владимира Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова. Тогда республиканец отметил, что он в случае переизбрания мог бы предотвратить конфликт на Украине всего за 24 часа, так как находится в очень хороших отношениях с российским лидером, что для США «хорошо, а не плохо».

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это посоветовал бывшему президенту США сначала «думать, а потом говорить». Киевский политик пояснил, что такой совет когда-то дал ему отец.