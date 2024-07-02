«По ускоренной схеме»: Остин рассказал, как на Украину поставят ракеты ПВО Остин: США намерены поставлять Киеву ракеты для ПВО по ускоренной схеме

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Ллойд Остин

США будут поставлять Украине ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны по ускоренной схеме, заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС. Он добавил, что Вашингтон вскоре объявит о выделении Украине очередного пакета вооружений на сумму $2,3 млрд.

Это также позволит США предоставить большее количество ракет-перехватчиков для [систем] Patriot и NASAMS, которые будут переданы по ускоренной схеме за счет изменения порядка поставок некоторых вооружений за рубеж, — сообщил Остин.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что переданные Вооруженным силам Украины истребители F-16 будут размещены на территории страны. По его словам, двустороннее соглашение о безопасности, подписанное лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, подтвердило желание Вашингтона помочь Киеву обрести потенциал в виде F-16.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на Украину будут направлены сотни ракет-перехватчиков к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. Ранее он отказался подтвердить достоверность сообщений о готовящейся передаче Украине дополнительных ЗРК.