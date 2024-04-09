«По лезвию ножа»: Антонов озвучил последствия атак на ЗАЭС со стороны ВСУ Антонов: атаки ВСУ угрожают ЗАЭС и миру радиационной катастрофой

Фото: МИД РФ

Анатолий Антонов

Атаки ВСУ грозят Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и всему миру радиационной катастрофой, заявил посол в США Анатолий Антонов. Он добавил, что Вашингтон тем временем даже ядерный терроризм воспринимает как благо, если он направлен против России, передает пресс-служба дипмиссии.

Поощрение преступного режима [президента Украины Владимира. — NEWS.ru] Зеленского — сродни хождению по лезвию ножа. Безответственные киевские вылазки угрожают радиационной катастрофой. Такие действия подрывают глобальную безопасность, — подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-служба атомной электростанции передавала, что ЗАЭС подверглась атаке боевыми дронами ВСУ, однако нарушений в работе систем и повреждений критической инфраструктуры зафиксировано не было. Под удар попали районы азотно-кислородной станции и грузового порта.

При этом в середине марта Международное агентство по атомной энергии в официальном заявлении на тему атаки на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС не назвало виновную в ударе сторону. По мнению гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, боевые действия рядом с атомным объектом сегодня стали повседневной реальностью. Он призывал стороны к полному соблюдению пяти установленных Совбезом ООН в мае 2023 года принципов и максимальной сдержанности.