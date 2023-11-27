Пляжи США заполонили «ведьмины бутылки» с волосами и ногтями На южных пляжах США нашли множество артефактов для ведьминских обрядов

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Пляжи на юге США заполонили «ведьмины бутылки» — старинные артефакты для ведьминских обрядов, призванные отпугивать злых духов, сообщает Fox News. Исследователь Джейс Таннелл заявил, что лично он не собирается их открывать и другим не советует, поскольку «в них должны быть заклинания».

Они меня не пугают, но я и не собираюсь их открывать. Я имею в виду, что в них должны быть заклинания и прочее — зачем рисковать? — обосновал свою позицию собеседник телеканала.

После осмотра находок Таннелл предположил, что их, скорее всего, изготовили в странах Карибского бассейна или Южной Америки. Местным жителям посоветовали обходить эти бутылки стороной. Емкости, которые стали часто попадаться на побережье Мексиканского залива, могут быть заполнены типичными для средневековых магических обрядов ингредиентами — человеческими волосами, ногтями, растениями, травами или же различными органическими жидкостями.

Ранее археологи обнаружили в море близ северо-восточного побережья итальянской Сардинии клад с монетами времен Древнего Рима. По словам представителей Министерство культуры Италии, этот клад можно считать рекордно значимым с исторической точки зрения. По типу чеканки ученые отнесли находки к периоду между 324 и 340 годами нашей эры. Такие монеты производились во всех монетных дворах Римской империи, за исключением Антиохии, Александрии и Карфагена. Помимо денег, также были найдены стенки амфор африканского и восточного производства.