Площадь Таймс-сквер оцепили из-за подозрительного предмета

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке обнаружили подозрительный предмет. Людей в экстренном порядке пришлось эвакуировать. Местность оцепили. Об этом пишет РИА Новости.

Обнаружен подозрительный предмет, предположительно, красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на место прибыли сапёры. Они проверяют территорию. Вокруг много людей. Они находятся за ограждением.

Ранее сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об угрозе взрыва возле здания Библиотеки Конгресса. Позже был замечен подозрительный автомобиль, припаркованный у здания. Решено оцепить несколько кварталов вокруг Капитолия, чтобы не подвергать риску жизни прохожих.

Позже стало известно, что угрожающий взорвать бомбу у Библиотеки Конгресса мужчина хочет поговорить с американским президентом Джо Байденом. Злоумышленник сидит за рулём пикапа и утверждает, что в его кузове находится бомба.