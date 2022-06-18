Пленный наемник из США рассказал о коррупции в рядах командования ВСУ Пленный наемник из США Хьюн рассказал о коррупции в рядах командования ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Сдавшийся в плен российским военным американский наемник Энди Хьюн рассказал в беседе с RT о коррумпированности и неорганизованности командования Вооруженных сил Украины. Он пожаловался, что попал под Харьковом в плен, так как украинские командиры бросили его вместе с сослуживцем Александром Дрюке. Хьюн призвал иностранцев «дважды думать» перед отправкой воевать на стороне ВСУ.

Западные СМИ не показывают этого, но командование многих украинских подразделений коррумпировано, а войска плохо вооружены и подготовлены. Пропаганда Запада славит всю Украину, но когда я приехал сюда, я увидел, насколько это неправда. Украинцы говорят, что они лучшие, но я видел очень много коррупции, — рассказал Хьюн.

По его словам, по распоряжению СБУ он находился в специальном отряде ВСУ в составе разведывательного батальона. Отряд назывался «Багет» из-за большого числа французских наемников. В Харьковской области этот отряд прикрывал украинских военных, но российские войска взяли под контроль их позиции, вследствие чего наемникам пришлось отступать.

Хьюн добавил, что после этого ему с сослуживцем Дрюке пришлось три часа просидеть в окопе, а затем часов пять идти пешком через лес, миновав который, они вдвоем были вынуждены сдаться в плен ВС РФ.

По словам Дрюке, ситуация на Украине изображается в американских новостях так, чтобы «понравиться таким ветеранам, как он». Он добавил, что в апреле прибыл на Украину с помощью связей польского священника, курирующего гуманитарную помощь, но вскоре установил контакты с украинским Интернациональным легионом. Позже ему пришлось покинуть его из-за коррупции.

Командиры были очень коррумпированы, а войска плохо подготовлены и снабжены, — заявил Дрюке.

Ранее в Сети появилась видеозапись взятия в плен Хьюна и Дрюке под Харьковом. О пропаже без вести двух бывших американских военных накануне сообщала газета The Telegraph.

17 июня Госдепартамент начал проверять подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, попавшие в плен под Харьковом. Мать одного из них Банни Дрюке заявила, что родные поддерживают связь с Госдепом и надеются на верификацию снимка.