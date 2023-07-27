Племянник убитого Кеннеди обвинил США в саботаже мирной сделки по Украине Кеннеди-младший обвинил США в срыве мирных договоренностей между Россией и Украиной

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Роберт Кеннеди-младший

Соединенные Штаты несут ответственность за украинский кризис, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который является племянником убитого в 1963 году Джона Кеннеди. В эфире телеканала Fox News он уточнил, что Вашингтон фактически заставил Владимира Зеленского отказаться от сделки с Москвой по урегулированию конфликта в Донбассе.

В 2019 году Зеленский баллотировался в президенты. Он был комедийным актером, опыта в политике у него не было. Почему же он победил? Потому что построил свою кампанию на подписании Минского соглашения. Но как только он сел в президентское кресло, Виктория Нуланд и Белый дом ему сказали, что ему так делать нельзя, — объяснил политик.

По его словам, договориться можно было и позднее. Как подчеркнул Кеннеди, в ответ на обострение Москва лишь перебросила к украинской границе ограниченный военный контингент, явно недостаточный для завоевания страны. Это был сигнал о необходимости диалога, который все же состоялся, продолжил политик. Когда стало ясно, что у сторон есть точки соприкосновения, Вашингтон руками тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона сорвал переговоры.

Как утверждает Кеннеди, все эти манипуляции объясняются стремлением США развязать полномасштабную войну с Россией.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал начать переговоры по урегулированию кризиса на Украине незамедлительно, так как условий для конструктивного диалога становится все меньше. По его словам, международному сообществу следует предоставить «больше мира, а не оружия».